Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в ходе клинических изысканий выяснили, как облегчить течение коронавируса у мужчин, сообщает MedicalXpress.

Отмечается, что во время экспериментов с инфицированными COVID-19 пациентами специалисты применяли «подавитель» гормонов. Препарат используется для лечения мужчин от рака предстательной железы.

«Уже давно известно, что мужчины чаще, чем женщины, умирают от COVID-19, и мы думаем, что существует связь между раком простаты и COVID-19. Возможно, все дело в гормонах», — рассказали ученые.

Специалисты обратили внимание, что почти у 50% инфицированных коронавирусом мужчин показатель соответствующего белкового рецептора завышен. Ученые склонны считать, что именно благодаря этому рецептору COVID-19 проникает в легкие и поражает ткани.

Своевременное воздействие на него, по мнению медиков, поможет предотвратить влияние коронавируса.

«Это своего рода замок и ключ. Если вирус был ключом, а его рецептор — замком, то вирус вставляется в замок и может попасть в легкие, в то время как мужские гормоны делают этот замок более доступным для вируса. Подавлять мужские гормоны, это как наклеить скотч на замок, чтобы ключ не вошел в него», — сказал один из авторов эксперимента.

Ученые выразили надежду, что их исследование поможет снизить смертность от COVID-19 и ускорить лечение пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявлено 9200 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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