«Может только рэп читать»: Ивлеева с юмором пояснила, почему не выходит в свет с Элджеем

Мега-популярный Insta-блогер Настя Ивлеева счастлива в браке со знаменитым рэпером Элджеем, однако с каждым днем все реже и реже появляется на публике вместе с супругом. Поклонников звезды такой факт немного беспокоит. Ведь, по их мнению, у раскрепощенных знаменитостей все происходит с точностью да наоборот.

Ответить на популярный вопрос: «Почему так?», Ивлеева решилась в эфире передачи Ивана Урганта на Первом канале.

«Было бы здорово, если бы вы пришли вместе… Вы не хотите ходить вместе?» — поинтересовался телеведущий от лица всех поклонников Насти и Элджея.

«Я вам объясню… Он уже начал видеть, но по-прежнему тяжело разговаривает… Он же может рэп читать, а вот диалог поддерживать уже сложнее…» —пошутила Ивлеева.

Иван решил подыграть Насте и заявил, что в случае прихода Элджея на съемки не станет задавать неудобных вопросов, а будет лишь мило улыбаться.

«Да зачем, Насть?! Кто с ним здесь будет разговаривать? Вон Лера с Пригожиным приходила и во!» — смеясь подытожил Ургант.

Instagram @nastyaivleeva

Блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей начали встречаться в 2018 году. При этом, поначалу многие поклонники считали, что певец завел роман не с Настей, а с ее директором Ульяной Бананой. Вскоре пара опровергла слухи, откровенно рассказав об отношениях.

Позже Элджей сделал предложение руки и сердца Ивлеевой. Документы в ЗАГС пара подала 4 июля 2019 года, а 5 сентября уже праздновала начало новой, семейной жизни.

Несмотря на то, что рэпер и блогер не стремятся говорить о подробностях личной жизни, известно, что артист поддерживает Настю во всех ее начинаниях. Так, например, во время самоизоляции Элджей всячески помогал супруге организовывать необычные онлайн-трансляции со звездами.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядела Настя Ивлеева в начале покорения Москвы.