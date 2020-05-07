Настя Ивлеева показала, как выглядела в начале покорения Москвы

Известная телеведущая Анастасия Ивлеева соблюдает режим самоизоляции и, разбирая фотоархив, обнаружила дорогие ей снимки пятилетней давности, когда она только приехала покорять столицу. На них Настя с естественным цветом волос и практически без косметики.

Ностальгия по тем временам навела девушку на философские размышления.

«Недавно поймала себя на мысли, что не мечтаю. Не ставлю конкретной цели больше. Безусловно я много работаю, и кажется что у меня все схвачено. С одной стороны, так и есть, а с другой, я несусь по волнам своих достижений и в меру амбиций, одно дельце вытекает из другого. Пять лет назад у меня были более конкретные мечты», — написала она в Instagram.

Instagram @_agentgirl_

Настя отметила, что сейчас, когда ей 29 лет, ей бы хотелось достигать новых высот.

«Хочу как раньше, ощущать трепет и страх типа: „А получится ли?“. Нужно замахнуться на что-то сильно большое, что будет на десять голов выше остального», — отметила она.

Она предложила подписчикам также загадать смелые желания и каждый день стремится к их осуществлению. В ответ многие также стали подводить итоги своего переезда в Москву, но в целом отметили, что теледиве очень идет натуральный цвет волос.

«Спасибо за этот мотивационный пост»

«Насть, ты очень классный человечек, у тебя очень доброе сердце, ты заряжаешь всех позитивом»

«Настя, ты молодец. Ты добиваешься своих целей и мотивируешь других».

Ранее Настя Ивлеева показала, как учится танцевать на шесте.