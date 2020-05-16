Актриса надеется, что уже совсем скоро ей придется снять пижаму и готовиться к съемочному сезону.

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Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova

Звезда фильмов «Благословите женщину», «Довлатов», «Годунов» и многих других Светлана Ходченкова, несмотря на продолжающуюся из-за коронавируса самоизоляцию, начала готовиться к новым съемкам, о чем сообщила своим поклонникам в Instagram. Актриса опубликовала снимок, на котором тренируется на беговой дорожке в обтягивающем трико, продемонстрировав идеальную фигуру.

«Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето. Поэтому я продолжаю подготовку к съемочному сезону не выходя из дома. Что для этого нужно: правильное питание и спорт, а точнее, бег», — написала 37-летняя Ходченкова.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Фанаты кинозвезды, воздав должное ее отличной физической форме, обратили внимание на роскошный вид на Москву из окна квартиры.

«Вот так бегу, с надеждой, что все плохое скоро закончится».

«Полет!»

«И весь мир у ваших ног!»

«Светлана, как всегда, на высоте!»

«Прям бег в облаках какой-то, здорово!», — комментируют фото подписчики.

Ранее, как писал 5-tv.ru, поклонников Светланы Ходченковой восхитило домашнее фото актрисы в соблазнительной пижаме.

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