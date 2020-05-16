«Бег в облаках»: Светлана Ходченкова в трико показала идеальную фигуру
Актриса надеется, что уже совсем скоро ей придется снять пижаму и готовиться к съемочному сезону.
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Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova
Звезда фильмов «Благословите женщину», «Довлатов», «Годунов» и многих других Светлана Ходченкова, несмотря на продолжающуюся из-за коронавируса самоизоляцию, начала готовиться к новым съемкам, о чем сообщила своим поклонникам в Instagram. Актриса опубликовала снимок, на котором тренируется на беговой дорожке в обтягивающем трико, продемонстрировав идеальную фигуру.
«Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето. Поэтому я продолжаю подготовку к съемочному сезону не выходя из дома. Что для этого нужно: правильное питание и спорт, а точнее, бег», — написала 37-летняя Ходченкова.
Фанаты кинозвезды, воздав должное ее отличной физической форме, обратили внимание на роскошный вид на Москву из окна квартиры.
«Вот так бегу, с надеждой, что все плохое скоро закончится».
«Полет!»
«И весь мир у ваших ног!»
«Светлана, как всегда, на высоте!»
«Прям бег в облаках какой-то, здорово!», — комментируют фото подписчики.
Ранее, как писал 5-tv.ru, поклонников Светланы Ходченковой восхитило домашнее фото актрисы в соблазнительной пижаме.
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