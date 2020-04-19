«Мисс самые длинные ноги нашего кино!» —Ходченкова в пижамке свела фанатов с ума
Фотография, на которой актриса позирует, свесив ноги с кровати, произвела в Instgram настоящий фурор.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @svetlana_khodchenkova
Известная российская актриса Светлана Ходченкова даже в условиях самоизоляции не перестает приятно удивлять своих поклонников. На этот раз звезда покорила Instagram, опубликовав домашнее фото в пижаме.
Как признались фанаты в комментариях, определенную соблазнительность снимку придал хорошо выбранный ракурс. Поскольку кадр был сделан снизу, создавалось впечатление, будто ноги светской львицы — бесконечные.
Поклонники не могли скрыть восторга от стройной фигуры теледивы. Кто-то решил, что Ходченкова слишком худенькая, однако большинство фолловеров сошлись во мнении, что ее формы — совершенство.
«Фантастически красивая!»
«Я хоть и не мужчина, а наблюдать такую эстетику — не отказалась бы! Светлана, Вы бесподобны!»
«Какие длинные ноги!»
«Божественная!»
«Мисс самые длинные ноги нашего кино!» — отметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Ходченковой лежит в холодильнике вместо еды.
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