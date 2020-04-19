Фотография, на которой актриса позирует, свесив ноги с кровати, произвела в Instgram настоящий фурор.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @svetlana_khodchenkova

Известная российская актриса Светлана Ходченкова даже в условиях самоизоляции не перестает приятно удивлять своих поклонников. На этот раз звезда покорила Instagram, опубликовав домашнее фото в пижаме.

Как признались фанаты в комментариях, определенную соблазнительность снимку придал хорошо выбранный ракурс. Поскольку кадр был сделан снизу, создавалось впечатление, будто ноги светской львицы — бесконечные.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Поклонники не могли скрыть восторга от стройной фигуры теледивы. Кто-то решил, что Ходченкова слишком худенькая, однако большинство фолловеров сошлись во мнении, что ее формы — совершенство.

«Фантастически красивая!»

«Я хоть и не мужчина, а наблюдать такую эстетику — не отказалась бы! Светлана, Вы бесподобны!»

«Какие длинные ноги!»

«Божественная!»

«Мисс самые длинные ноги нашего кино!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Ходченковой лежит в холодильнике вместо еды.

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