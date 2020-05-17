Специальный песенный онлайн-концерт «Европа зажигает свет», вместо традиционного «Евровидения», прошел вечером 16 мая. В рамках мероприятия прозвучали музыкальные композиции легендарных исполнителей разных лет, а также конкурсантов, которые планировали отправиться на соревнования в Роттердам в этом году.

Кульминацией вечера стало совместное выступление артистов из 41 страны, которые должны были сразиться за первое место на «Евровидении». В дистанционном режиме — каждый из своего города — певцы исполнили композицию Love Shine a Light. С этим хитом британская группа Katrina and the Waves выиграла конкурс в 1997 году.

«Впервые в истории никакой конкуренции, а вместо нее уникальное сотрудничество — на расстоянии, но все равно мы вместе», — объявили номер ведущие шоу Ян Смит и Эдсилия Ромбли.

Концерт «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light) заменил финал 65-го по счету конкурса «Евровидения», который должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Мероприятие было отменено решением Европейского вещательного союза из-за распространения в мире коронавируса.

Как сообщили организаторы, в 2021 году песенный конкурс пройдет в Роттердаме. Место проведения «Евровидения» меняться не будет.

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