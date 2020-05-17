В рамках специального шоу «Европа зажигает свет» артисты дистанционно исполнили композицию Love Shine a Light.

Фото, видео: YouTube / Eurovision Song Contest

Тема:
Little Big

Специальный песенный онлайн-концерт «Европа зажигает свет», вместо традиционного «Евровидения», прошел вечером 16 мая. В рамках мероприятия прозвучали музыкальные композиции легендарных исполнителей разных лет, а также конкурсантов, которые планировали отправиться на соревнования в Роттердам в этом году.

Кульминацией вечера стало совместное выступление артистов из 41 страны, которые должны были сразиться за первое место на «Евровидении». В дистанционном режиме — каждый из своего города — певцы исполнили композицию Love Shine a Light. С этим хитом британская группа Katrina and the Waves выиграла конкурс в 1997 году.

«Впервые в истории никакой конкуренции, а вместо нее уникальное сотрудничество — на расстоянии, но все равно мы вместе», — объявили номер ведущие шоу Ян Смит и Эдсилия Ромбли.

Концерт «Европа зажигает свет» (Europe Shine A Light) заменил финал 65-го по счету конкурса «Евровидения», который должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Мероприятие было отменено решением Европейского вещательного союза из-за распространения в мире коронавируса.

Как сообщили организаторы, в 2021 году песенный конкурс пройдет в Роттердаме. Место проведения «Евровидения» меняться не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Little Big исполнили акустическую версию своего хита UNO,

Тема:
Little Big
13 мая
«Евровидение-2020» будет! Как и когда его посмотреть?
12 мая
Little Big в акустике для «Евровидения»: такого еще не было
10 мая
Лидер Little Big Илья Прусикин учит сына исполнять легендарную песню Queen
10 мая
Клип Little Big на трек «Hypnodancer» попал в тренды YouTube в 26 странах мира
10 мая
«Если позовут»: Little Big готовы представить Россию на «Евровидении-2021»
10 мая
Более 11 миллионов просмотров: новый клип Little Big разорвал YouTube
8 мая
Новый клип Little Big: Какие отсылки можно увидеть?
8 мая
Очередной шедевр: Little Big представили новую песню и клип Hypnodancer
8 мая
Результаты опроса: что читают фанаты Little Big и Nirvana
7 мая
«Жги, Димон»: Нагиев учится танцам у «пухляша» из клипа Little Big

Читайте также

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
2:44
«Впервые никакой конкуренции!» — Участники «Евровидения-2020» спели общую песню
2:22
Цены вырастут? Чего ждать туристам от отдыха за границей в 2020 году
1:24
Охранник московского магазина расстрелял из травматического пистолета двух человек
1:17
День Пелагеи-Заступницы: Как 17 мая вернуть покой и гармонию в семью?
0:59
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Сейчас читают

День Пелагеи-Заступницы: Как 17 мая вернуть покой и гармонию в семью?
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок