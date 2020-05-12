Little Big в акустике для «Евровидения»: такого еще не было
Музыканты из Петербурга представляют для конкурса «Евровидение-2020» песню «UNO».
Петербургский музыкальный коллектив Little Big, претендующий на представление России на Международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», сделал своим поклонникам подарок, а конкурентов заставил понервничать.
Ребята из знаменитой поп-панк-рейв-группы исполняют акустическую версию своего хита «UNO», который показан на официальном YouTube-канале конкурса.
Стоит отметить, что исполнение всех композиций на данный момент — вне конкурса. Так, в первой части концерта прозвучат песни стран-участниц первого полуфинала, а также песня страны-хозяйки — Нидерландов. Также споют представители из стран «большой пятерки» организаторов «Евровидения» — Германии и Италии.
Как передавал 5-tv.ru, из-за пандемии коронавируса Little Big не смогли поехать на «Евровидение-2020», однако клип, подготовленный музыкантами для этого фестиваля, до сих пор продолжает набирать просмотры. В настоящий момент его посмотрели более 90 миллионов человек.
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