Нечистая сила? Почему кошки неожиданно начинают в доме кричать
По мнению эзотерика, домашние животные способны чувствовать негативную энергию в квартире.
Фото: www.globallookpress.com / Hans Kuczka
Зачастую неоднозначное поведение питомца ставит хозяев в тупик. Например, они не всегда понимают, почему кричат кошки, если это нельзя объяснить их природным инстинктом, выпрашиванием еды или реакцией на боль. В интервью информационному агентству «Версия» эзотерик Анастасия Рыжих рассказала, что нередко своим голосом кошки хотят не привлечь самца, а отпугнуть нечистую силу.
В отличие от многих других животных они всегда чувствуют негативную энергетику в доме и реагируют на нее.
«Это конгломерат зависти, порчи и иных негативных чувств. Собираясь в сгустки, он располагается в доме. Как следствие таких соседей — несчастья, которые внезапно начинают сыпаться на семью», — пояснила эзотерик следствие собрания негативной энергии.
По мнению Рыжих, кошки, которые начинают кричать, проявляют себя как защитники жилища, поэтому их не нужно ругать, а напротив, стоит приласкать и задобрить.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как стоит расценивать выбор кошачьего места для сна.
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