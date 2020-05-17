По мнению эзотерика, домашние животные способны чувствовать негативную энергию в квартире.

Нечистая сила? Почему кошки неожиданно начинают в доме кричать

Фото: www.globallookpress.com / Hans Kuczka

Зачастую неоднозначное поведение питомца ставит хозяев в тупик. Например, они не всегда понимают, почему кричат кошки, если это нельзя объяснить их природным инстинктом, выпрашиванием еды или реакцией на боль. В интервью информационному агентству «Версия» эзотерик Анастасия Рыжих рассказала, что нередко своим голосом кошки хотят не привлечь самца, а отпугнуть нечистую силу.

В отличие от многих других животных они всегда чувствуют негативную энергетику в доме и реагируют на нее.

«Это конгломерат зависти, порчи и иных негативных чувств. Собираясь в сгустки, он располагается в доме. Как следствие таких соседей — несчастья, которые внезапно начинают сыпаться на семью», — пояснила эзотерик следствие собрания негативной энергии.

По мнению Рыжих, кошки, которые начинают кричать, проявляют себя как защитники жилища, поэтому их не нужно ругать, а напротив, стоит приласкать и задобрить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как стоит расценивать выбор кошачьего места для сна.

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