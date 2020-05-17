«Ты чихнула!» — Плющенко «выставил» Рудковскую с вещами на улицу
Известный фигурист с женой разыграли шуточную сценку из «Винни-Пуха».
Фото: Instagram @plushenkoofficial
Известный российский фигурист Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская разыграли шуточную сценку из мультфильма «Винни-Пух». Спортсмену досталась роль медвежонка, а его жене — роль совы, которая оправдывается перед приятелем, утверждая, что не чихала.
«Извини, но ты чихнула, сова!» — настаивает Пух в исполнении фигуриста.
Выслушав объяснения, Плющенко собирает все вещи Рудковской и выставляет ее с ними за дверь. После того, как ведущая оказывается на улице, спортсмен обрабатывает руки антисептиком и начинает танцевать под песню Юрия Антонова «Мечты сбываются», демонстрируя свою радость от произошедшего.
Судя по всему, звезды решили разыграть такой комичный эпизод на фоне паники из-за пандемии коронавируса и боязни людей общаться с теми, у кого наблюдается любые проявления ОРВИ, в том числе чихание.
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Фанаты оценили чувство юмора Плющенко и его знаменитой жены.
«Женя, это просто огонь! Поднял настроение!»
«Класс! Приколисты!»
«Какие прикольные видео у вас!»
«Спасибо! Такой позитив!» — отметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Плющенко и Рудковская развлекли публику «гопницким» танцем.
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