Известный российский фигурист Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская разыграли шуточную сценку из мультфильма «Винни-Пух». Спортсмену досталась роль медвежонка, а его жене — роль совы, которая оправдывается перед приятелем, утверждая, что не чихала.

«Извини, но ты чихнула, сова!» — настаивает Пух в исполнении фигуриста.

Выслушав объяснения, Плющенко собирает все вещи Рудковской и выставляет ее с ними за дверь. После того, как ведущая оказывается на улице, спортсмен обрабатывает руки антисептиком и начинает танцевать под песню Юрия Антонова «Мечты сбываются», демонстрируя свою радость от произошедшего.

Судя по всему, звезды решили разыграть такой комичный эпизод на фоне паники из-за пандемии коронавируса и боязни людей общаться с теми, у кого наблюдается любые проявления ОРВИ, в том числе чихание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мечты сбываются!!!) @rudkovskayaofficial 🦉❤️ Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 16 Май 2020 в 8:03 PDT

Фанаты оценили чувство юмора Плющенко и его знаменитой жены.

«Женя, это просто огонь! Поднял настроение!»

«Класс! Приколисты!»

«Какие прикольные видео у вас!»

«Спасибо! Такой позитив!» — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Плющенко и Рудковская развлекли публику «гопницким» танцем.