Звездная пара выложила в соцсети очередной зажигательный ролик.

«Оп, оп, опа!» Плющенко и Рудковская развлекли публику «гопницким» танцем

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Евгений Плющенко и Яна Рудковская в самизоляции продолжают развлекать публику зажигательными танцами. На своей странице в Instagram продюсер Димы Билна выложила очередной вилеоролик, на котором они с супругом-фигуристом разминаются под песню «Опа» в исполнении DREAMTIM, Юли Паго и Ed-One.

«Ну наконец-то нормально хоть оделись и сплясали с Евгением Плющенко», — подписала видео Рудковская.

Подписчиков особенно восхитил «прикид» фигуриста, который надел по случаю черный пиджак поверх футболки, а также красные спортивные штаны, красные носки и туфли и дополнил образ кепкой и лихо повязанным шарфом.

«Яна! Просто супер!»

«Женя бесподобен! И ты, дорогая!»

«Какие вы позитивчики!»

«Все-таки Женя, Евгений Плющенко — это талантище! Какая у него пластика, артистичность Чтобы он ни делал — все так профессионально и бесподобно».

«Пересмотрела раз десять. Плющенко не только король льда, но и танцпола!» — восхищаются пользователи.

Однако выступление оценили не все.

«Дурдом какой-то!»

«Посмешище!» — пишут в комментариях недовольные.

Ранее, как сообщал 5-tv, Рудковская и Плющенко станцевали вместе с сыном Сашей под песню Little Big Skibidi, нарядившись спецагентами, а потом устроили романтические танцы на свежем воздухе.

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