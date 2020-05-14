«Оп, оп, опа!» Плющенко и Рудковская развлекли публику «гопницким» танцем
Звездная пара выложила в соцсети очередной зажигательный ролик.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Евгений Плющенко и Яна Рудковская в самизоляции продолжают развлекать публику зажигательными танцами. На своей странице в Instagram продюсер Димы Билна выложила очередной вилеоролик, на котором они с супругом-фигуристом разминаются под песню «Опа» в исполнении DREAMTIM, Юли Паго и Ed-One.
«Ну наконец-то нормально хоть оделись и сплясали с Евгением Плющенко», — подписала видео Рудковская.
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Ну наконец -то нормально хоть оделись и сплясали с @plushenkoofficial 🔥🔥🔥🔥 ps Если видео зашло ставим 👍! И ждём вечерний розыгрыш , будет интересно. Я Вам обещаю , ещё и денежный приз небольшой разыграю здесь и сегодня , следите за комментариями,всем удачи ) ❤️
Подписчиков особенно восхитил «прикид» фигуриста, который надел по случаю черный пиджак поверх футболки, а также красные спортивные штаны, красные носки и туфли и дополнил образ кепкой и лихо повязанным шарфом.
«Яна! Просто супер!»
«Женя бесподобен! И ты, дорогая!»
«Какие вы позитивчики!»
«Все-таки Женя, Евгений Плющенко — это талантище! Какая у него пластика, артистичность Чтобы он ни делал — все так профессионально и бесподобно».
«Пересмотрела раз десять. Плющенко не только король льда, но и танцпола!» — восхищаются пользователи.
Однако выступление оценили не все.
«Дурдом какой-то!»
«Посмешище!» — пишут в комментариях недовольные.
Ранее, как сообщал 5-tv, Рудковская и Плющенко станцевали вместе с сыном Сашей под песню Little Big Skibidi, нарядившись спецагентами, а потом устроили романтические танцы на свежем воздухе.
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