«Тропикана женщина»: Скучающая в самоизоляции Лобода мечтает заняться спортом

Известная поп-исполнительница Светлана Лобода замотивировала подписчиков заниматься спортом своим новым постом в Instagram. На новом снимке звезда продемонстрировала безупречную фигуру в коротком топе и лосинах и рассказала, что планирует провести онлайн-тренировку.

«Катя, пошли займемся спортом? Может, провести для вас онлайн-тренировку?» — обратилась певица к фолловерам.

Instagram @lobodaofficial

Все единодушно ответили согласием. Поклонникам было интересно узнать комплекс упражнений Лободы, благодаря которому она держит себя в такой превосходной форме. Мужчины, в свою очередь, также обратили внимание на то, что артистка очень сексуальна и признались, что им бы хотелось любоваться ее подтянутым телом не только на фотографиях, но и на видео.

«Тропикана женщина! Горяча и бешена!»

«Горячая какая!»

«Очень хотим тренировку!»

«Конечно, проведите. Очень хочу посмотреть, как вы тренируетесь», — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танец Лободы в трусах и топе взорвал сеть.