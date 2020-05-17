«Тропикана женщина»: Скучающая в самоизоляции Лобода мечтает заняться спортом
Украинская артистка продемонстрировала свой безупречный пресс и дала понять, что ее бесподобная фигура — результат работы над собой.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Известная поп-исполнительница Светлана Лобода замотивировала подписчиков заниматься спортом своим новым постом в Instagram. На новом снимке звезда продемонстрировала безупречную фигуру в коротком топе и лосинах и рассказала, что планирует провести онлайн-тренировку.
«Катя, пошли займемся спортом? Может, провести для вас онлайн-тренировку?» — обратилась певица к фолловерам.
Все единодушно ответили согласием. Поклонникам было интересно узнать комплекс упражнений Лободы, благодаря которому она держит себя в такой превосходной форме. Мужчины, в свою очередь, также обратили внимание на то, что артистка очень сексуальна и признались, что им бы хотелось любоваться ее подтянутым телом не только на фотографиях, но и на видео.
«Тропикана женщина! Горяча и бешена!»
«Горячая какая!»
«Очень хотим тренировку!»
«Конечно, проведите. Очень хочу посмотреть, как вы тренируетесь», — отметили юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что танец Лободы в трусах и топе взорвал сеть.
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