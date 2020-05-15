Видео: Танец Светланы Лободы в трусах и топе взорвал сеть

Певица выложила в Instagram откровенный короткий ролик.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода в своем аккаунте в Instagram опубликовала короткий видеоролик, который в буквальном смысле взорвал сеть. На кадрах 37-летняя певица исполняет импровизированный танец в трусах и топе. На изящные плечи знаменитости накинут белый махровый халат.

В самом начале Светлана Лобода «дефилирует» на камеру, наклоняется к объективу и снимает с лица «защитную маску» с ее же изображением. После эффектного трюка артистка начинает двигать аппетитными бедрами под музыку.

«Обещаю не дать вам скучать ни на карантине, ни после», — написала Светлана Лобода.

Instagramm lobodaofficiall

Армия поклонников исполнительницы хита «Твои глаза» не смогла сдержать эмоции от увиденного. Пользователи начали оставлять восторженные комментарии к ролику, который за несколько часов набрал около миллиона просмотров.

«Ну, красотка!»

«Супер клево! Ну, просто очень супер клево!»

«Тело — просто космос!»

«Взрываешь мозг!»

«Супер девушка, вы огонь, так держать!» — пишут поклонники певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода «засветила» на фото голую грудь в упавшем платье.

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