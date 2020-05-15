Видео: Танец Светланы Лободы в трусах и топе взорвал сеть
Певица выложила в Instagram откровенный короткий ролик.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Светлана Лобода в своем аккаунте в Instagram опубликовала короткий видеоролик, который в буквальном смысле взорвал сеть. На кадрах 37-летняя певица исполняет импровизированный танец в трусах и топе. На изящные плечи знаменитости накинут белый махровый халат.
В самом начале Светлана Лобода «дефилирует» на камеру, наклоняется к объективу и снимает с лица «защитную маску» с ее же изображением. После эффектного трюка артистка начинает двигать аппетитными бедрами под музыку.
«Обещаю не дать вам скучать ни на карантине, ни после», — написала Светлана Лобода.
Армия поклонников исполнительницы хита «Твои глаза» не смогла сдержать эмоции от увиденного. Пользователи начали оставлять восторженные комментарии к ролику, который за несколько часов набрал около миллиона просмотров.
«Ну, красотка!»
«Супер клево! Ну, просто очень супер клево!»
«Тело — просто космос!»
«Взрываешь мозг!»
«Супер девушка, вы огонь, так держать!» — пишут поклонники певицы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода «засветила» на фото голую грудь в упавшем платье.
Читайте также
53%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?