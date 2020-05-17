«Считала себя страшненькой»: Михайловская рассказала о детских комплексах
Звезда «Молодежки» до 13 лет чувствовала себя «гадким утенком».
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Фото, видео: Instagram @anna_mihailovskaya
Известная российская актриса Анна Михайловская опубликовала в Instagram пост, в котором откровенно рассказала о своих детских комплексах. Оказывается, кинозвезда до подросткового возраста считала себя «гадким утенком».
«До 13 лет точно считала себя страшненькой. Только, когда перешла по танцам в другую студию и увидела интерес мальчиков постарше ко мне, то подумала, что может и не такая я страшненькая», — призналась знаменитость.
По словам Анны Михайловской, красота — это весьма субъективная вещь. Звезда сериала «Молодежка» считает, что куда важнее в этой жизни внутренняя красота и ум, а также чувство юмора и самоирония.
«Я знаю столько примеров таких женщин, которые по мнению общества не красавицы, но как только начинаешь с ними разговаривать, то понимаешь, что это такая магия обаяния», — написала актриса в микроблоге.
Поклонники Анны Михайловской согласились с ее позицией по поводу красоты. Однако фанаты отметили — артистка выглядит потрясающе, и ей вовсе незачем было волноваться.
«Покажите мне девушку, которая в детстве считала, что она красавица. А вы, действительно, прелесть»;
«Вы очень красивая!» — заявили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Михайловская в роковом образе рассказала о любви к испанскому кино.
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