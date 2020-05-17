В Москве с 15 мая стартовало массовое тестирование горожан на антитела к коронавирусу. Параллельно с этим продолжается проведение анализов на сам COVID-19. О том, что это за метод исследования, и как правильно подготовиться к забору материалов для выявления инфекции, 5-tv.ru рассказала руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова.

По ее словам, для подтверждения диагноза существует метод ПЦР-диагностики: полимеразной цепной реакции.

«Это тест, который позволяет выявить наличие вируса SARS-CoV-2, который является причиной COVID-19. На самом деле с помощью него выявляется ДНК вируса. Для того чтобы выполнить этот тест, необходимо сдать мазок из зева и носа. Мазок отправляется в лабораторию, и через какое-то время она сообщает результаты исследования. Он может быть положительный или отрицательный», — рассказала Панкратова.

Правила подготовки к анализу просты, но их необходимо соблюдать, чтобы не исказить результаты исследования, заметила эксперт. Главное правило — не нарушать естесственную микрофлору в полостях, откуда будут брать мазок.

«Для того, чтобы сдать мазок из зева и носа для выполнения ПЦР-анализа, нужна несложная подготовка. За час до исследования нельзя использовать средства для орошения носа и ротоглотки, различные вещества для рассасывания. Нельзя использовать жевательную резинку или пастилки для освежения дыхания. И непосредственно перед тем, как сдать биоматериал, надо прополоскать рот питьевой водой комнатной температуры и произвести высмаркивание. После этого медицинский работник возьмет биоматериал с помощью мягкого тампона. Результат анализа будет готов через несколько дней», — пояснила Панкратова.

Сдать тест на коронавирус можно как в поликлинике, так и в частной лаборатории. Однако, если у вас есть признаки ОРВИ, обращаться следует исключительно в поликлинику. Частные медицинские учреждения не проводят тесты для тех, кто имеет признаки заболевания, чтобы снизить риск распространения инфекции.

«Если у вас есть признаки ОРВИ, то в обязательном порядке надо обратиться в участковую поликлинику, вызвать врача на дом, и он проведет обследование пациента и назначит анализы», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как правильно подготовиться к тестированию на антитела к коронавирусу. В Москве по состоянию на 16 мая около двух тысяч жителей столицы уже сдали анализ на иммунитет к COVID-19. Каждые три дня на бесплатную сдачу теста планируется приглашать около 70 тысяч горожан. Исследования проводят на базе 30 городских поликлиник.