Как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу?

В Москве 15 мая началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. О том, как правильно подготовиться к этой процедуре, в беседе с 5-tv.ru рассказала руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова.

По ее словам, такие анализы проводят путем сдачи крови. В ней тест позволяет выявить специфические антитела, которые вырабатываются в ответ на присутствие в человеческом организме COVID-19. Наиболее востребованы тесты на иммуноглобулин класса G, потому что они могут дать достаточно информации о человеке, если он подозревает, что перенес болезнь бессимптомно. Правила подготовки к анализу просты, но их лучше знать, заметила эксперт.

«Для того, чтобы взять кровь из вены, не требуется специальной подготовки, только общие требования к взятию этого анализа. Приехать в лабораторию лучше утром, натощак, у вас возьмут кровь и скажут, когда будут готовы анализы. Чаще всего результаты бывают готовы через двое-трое суток», — объяснила Панкратова.

Сдавать тест на антитела можно как в обычной поликлинике, так и в частной лаборатории. Однако выбор зависит не только от самого пациента, а в первую очередь от его состояния, пояснила эксперт.

«Если у вас есть признаки ОРВИ, то в обязательном порядке надо обратиться в участковую поликлинику, вызвать врача на дом, и он проведет обследование пациента и назначит анализы. Если у человек нет признака инфекционного заболевания и он хотел бы убедиться в том, что он переболел или не переболел, то он может обратиться в частную медицинскую лабораторию», — рассказала Панкратова.

Она добавила, что частные медицинские клиники не проводят тесты для тех, кто имеет признаки ОРВИ, чтобы снизить риск распространения инфекции. В Москве процедуру проверки граждан на наличие антител к COVID-19 проводят уже в 30 районных поликлиниках. Там установлены мощные системы, которые проверяют кровь так называемым ИФА-методом. Он позволит выявить не только заразившихся, но и тех, кто уже переболел и имеет иммунитет к инфекции. Ранее 5-tv.ru писал, что врач-иммунолог оценил шансы повторно заразиться коронавирусом.

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