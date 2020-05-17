Умерла режиссер сериала «И повсюду тлеют пожары» Линн Шелтон

Скончалась американский режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон. Знаменитость ушла из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на супруга умершей Марка Мэрона.

Соболезнования по поводу смерти режиссера высказали такие голливудские звезды, как Риз Уизерспун, Керри Вашингтон, режиссер «Фантастической четверки» Джош Транк и многие другие. Все они отмечают бесспорный талант и смелый уникальный дух умершей.

Линн Шелтон была невероятно продуктивным и выдающимся телережиссером. Помимо этого, в течение жизни она пробовала себя в роли шоураннера, продюсера, актрисы и монтажера.

Знаменитость работала более чем над 50 проектами. Она снимала такие популярные сериалы, как: «И повсюду тлеют пожары», «Утреннее шоу», «Блеск», «Новенькая» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался актер из фильма «Американский пирог» Фред Уиллард.