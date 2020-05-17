Скончался актер из фильма «Американский пирог» Фред Уиллард
На момент смерти звезде американского кино было 80 лет.
Фото: www.globallookpress.com / Brian Cahn
Известный американский актер и комик Фред Уиллард скончался в США в 80 лет. Последние годы жизни он провел в Лос-Анджелесе.
Всеобщую популярность артист завоевал в 1977 году, после роли в телесериале Fernwood 2 Nite («Фервунд 2 Ночь»). Российскому зрителю Уиллард известен по ролям в фильмах «ВАЛЛ-И», «Нервы на пределе», «Третий акт», «Американский пирог», «Свадебный переполох» и съемкам в сериалах «Друзья» и «Касл».
За свою кинематографическую карьеру актер удостаивался наград «American Comedy Award» и «BSFC Award», а также несколько раз был номинирован на премию «Эмми».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что австралийский актер Артур Дигнам, известный своей ролью в мюзикле «Мулен Руж» и фильме «Великий Гэтсби» режиссера База Лурмана, скончался от сердечного приступа 9 мая
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