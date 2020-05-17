Пик пройден или все еще впереди? Представлены 2 модели развития эпидемии в России
В исследовании приняли участие специалисты компании Megaputer Intelligence, а также математики и медики из Башкирии.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Arne Dedert, Komsomolskaya Pravda, Xinhua, Sergei Mikhailichenko
Ученые вычислили две прогнозные модели по заболеваемости коронавирусом в регионах России. В создании первого варианта приняли участие компания-разработчик аналитических продуктов Megaputer Intelligence, второго — проектный офис по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ), пишет РБК.
Согласно первой модели, пик заболеваемости уже произошел в регионах Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, а также в ряде дальневосточных регионов. Исходя из оптимистичного прогноза, в Москве максимальные значения достигли 6 мая. Если рассматривать пессимистичный сценарий, то их стоит ожидать 26 мая, когда количество выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки может достигнуть 6,2 тысячи.
А вот результаты башкирских ученых свидетельствуют, что пик был пройден 8–9 мая, когда ежесуточно выявлялось более десяти тысяч инфицированных.
Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке роста распространения коронавирусной инфекции в России.
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