Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что соблюдать установленные правила безопасности придется и летом.

Коронавирус все? В России удалось остановить распространение COVID-19

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке роста распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, стабилизация ситуации с COVID-19 наблюдается по всей стране.

При этом глава ведомства отметила, что этот позитивный момент не отменяет правил предосторожности, которые были установлены на период пандемии. Соблюдать их придется и летом, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.

«Если мы научимся соблюдать их постоянно, научимся не делать для себя каких-то исключений, изъятий — я сегодня в маске, а завтра ничего, <…> когда мы к этому привыкнем, тогда мы можем быть уверенными, что нам не придется ужесточать меры», — заметила Попова.

На 17 мая в России зафиксировано 281 752 случаев коронавирусной инфекции. Из них 67 373 человек уже справились с болезнью, 2 631 — умерли. Власти столицы, где наибольшее число пациентов с COVID-19, уже запустили массовое тестирование на антитела к инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса.

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