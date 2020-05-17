Жительница Северной Осетии оказалась инфицированной COVID-19 во время беременности.

Ребенок с коронавирусом впервые родился в России

Фото: ТАСС / Caroline Seidel

Младенец с новой коронавирусной инфекцией родился в Северной Осетии. Состояние матери и ребенка оценивается как стабильное, они уже находятся дома под наблюдением врачей, пишет ФАН.

Женщина оказалась инфицированной в период беременности.

До сих пор в России все новорожденные от матерей с вирусом рождались здоровыми. Специалисты полагали, что COVID-19 не передается плоду. Сейчас врачи изучают, как вирус влияет на развитие ребенка в утробе матери.

В Северной Осетии зафиксировано 2 165 случаев заболевания. 968 человек находятся на амбулаторном лечении, 141 — в больницах, 1 041 выздоровел, 15 скончались. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 671 человек.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке роста распространения коронавирусной инфекции в России.

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