Аналитики назвали пять региональных столиц, которые оказались «в тени» Москвы и Петербурга.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Американский журнал Forbes посвятил одну из свежих публикаций российским городам, которые оказались «в тени» Москвы и Петербурга. Автор статьи Джаред Ранахан привел пять региональных столиц, которые заслуживают внимания туристов.

Первым в списке недооцененных городов Forbes назвал Екатеринбург. Издание не без основания назвало его крупным культурным центром, «третьей столицей» и «окном в Азию». Среди достопримечательностей туристам рекомендовали посетить, в частности, Храм-на-Крови.

Остальные места в рейтинге поделили между собой Мурманск, Элиста, Псков и Хабаровск. Так, в Мурманске стоит увидеть северное сияние. Столица Калмыкии — единственный населенный пункт в Европе, где абсолютное большинство населения составляют буддисты.

Псков — одно из древнейших поселений в России, его оценят любители древнерусской истории. А Хабаровск примечателен тем, что находится недалеко от границы с Китаем. Там сформировалась уникальная кулинарная культура — можно найти множество заведений с азиатской едой. К тому же в городе идеально прогуляться летом по набережной вдоль Амура.

Ранее 5-tv.ru писал, на какие российские курорты открылась продажа билетов за 90 дней до отправления.

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