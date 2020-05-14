Компания РЖД снова увеличила глубину продажи билетов на ряд внутрироссийских поездов дальнего следования.

На какие российские курорты открылась продажа билетов за 90 дней до отправления?

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Компания РЖД снова стала продавать билеты на ряд внутрироссийских направлений на летний период за 90 суток до отправления.

Как отмечает 78.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы организации, изменения затрагивают 50 пар поездов. В их число входят «Сапсаны», а также фирменные и двухэтажные поездка, проезжающие Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Самару, Саранск, Нижний Новгород и другие крупные города и региональные центры.

Примечательно, что почти половина поездов, билеты на которые можно уже приобрести почти за 1,5 месяца до начала путешествия, курсируют до курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья России. Отмечается, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации в субъектах РФ, список таких направлений будет увеличен.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, когда россияне смогут отдохнуть на курортах Краснодарского края и Крыма.

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