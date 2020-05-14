На какие российские курорты открылась продажа билетов за 90 дней до отправления?

Компания РЖД снова стала продавать билеты на ряд внутрироссийских направлений на летний период за 90 суток до отправления.

Как отмечает 78.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы организации, изменения затрагивают 50 пар поездов. В их число входят «Сапсаны», а также фирменные и двухэтажные поездка, проезжающие Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Самару, Саранск, Нижний Новгород и другие крупные города и региональные центры.

Примечательно, что почти половина поездов, билеты на которые можно уже приобрести почти за 1,5 месяца до начала путешествия, курсируют до курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья России. Отмечается, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации в субъектах РФ, список таких направлений будет увеличен.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, когда россияне смогут отдохнуть на курортах Краснодарского края и Крыма.

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