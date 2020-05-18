Четырехлетний мальчик пропал в деревне под Кировом

Четырехлетний мальчик пропал в деревне Якино Лебяжского района Кировской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 17 мая. Мать ребенка находится в запое, и хватилась сына только утром 18 мая. Женщина неоднократно привлекалась за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

Известно, что мальчик гулял возле дома на улице и при загадочных обстоятельствах исчез. В настоящее время развернута поисковая операция, в которой задействованы стражи порядка и волонтеры. На месте происшествия работают следователи-криминалисты Уржумского межрайонного СО СУ СК РФ по Кировской области.

По факту исчезновения ребенка проводится доследственная проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование инцидента находится на контроле региональной прокуратуры и СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавших на Чукотке малолетних братьев нашли мертвыми рядом с домом.