На месте происшествия работают следователи-криминалисты СК РФ.

Четырехлетний мальчик пропал в деревне под Кировом

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Schmidt

Четырехлетний мальчик пропал в деревне Якино Лебяжского района Кировской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 17 мая. Мать ребенка находится в запое, и хватилась сына только утром 18 мая. Женщина неоднократно привлекалась за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

Известно, что мальчик гулял возле дома на улице и при загадочных обстоятельствах исчез. В настоящее время развернута поисковая операция, в которой задействованы стражи порядка и волонтеры. На месте происшествия работают следователи-криминалисты Уржумского межрайонного СО СУ СК РФ по Кировской области.

По факту исчезновения ребенка проводится доследственная проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование инцидента находится на контроле региональной прокуратуры и СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавших на Чукотке малолетних братьев нашли мертвыми рядом с домом.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?

Последние новости

14:20
Россия разрабатывает новую программу изучения Венеры
14:11
Четырехлетний мальчик пропал в деревне под Кировом
13:57
Мишустин: к смягчению ограничений по COVID-19 готовы 27 регионов России
13:46
«Киллер Череп» из «Лица со шрамом» скончался в США от деменции
13:32
Видео с места жуткого ДТП в Петербурге, где такси насмерть сбило женщину
13:22
Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

Сейчас читают

В сеть попало фото Ирины Аллегровой без макияжа и парика
Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок