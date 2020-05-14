Пропавших на Чукотке малолетних братьев нашли мертвыми рядом с домом

Два брата шести и семи лет, пропавшие на Чукотке 12 мая, обнаружены мертвыми недалеко от дома. Трагедия произошла в поселке Беринговский Анадырского района. Об этом пишет ТАСС.

Дети ушли гулять и не вернулись домой в назначенное время. Родители малышей обратились в правоохранительные органы. В поисковой операции участвовали полиция, Росгвардия, родственники и волонтеры. Всего к поискам были привлечены 59 человек. Вечером 13 мая тела мальчиков обнаружили под слоем снега неподалеку от дома.

В СУ Следственного комитета РФ по Чукотскому автономному округу рассказали, что с целью установления причины смерти малолетних братьев назначены судебно-медицинские экспертизы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

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