Тела детей обнаружили под слоем снега.

Пропавших на Чукотке малолетних братьев нашли мертвыми рядом с домом

Фото: Известия / Алексей Майшев

Два брата шести и семи лет, пропавшие на Чукотке 12 мая, обнаружены мертвыми недалеко от дома. Трагедия произошла в поселке Беринговский Анадырского района. Об этом пишет ТАСС.

Дети ушли гулять и не вернулись домой в назначенное время. Родители малышей обратились в правоохранительные органы. В поисковой операции участвовали полиция, Росгвардия, родственники и волонтеры. Всего к поискам были привлечены 59 человек. Вечером 13 мая тела мальчиков обнаружили под слоем снега неподалеку от дома.

В СУ Следственного комитета РФ по Чукотскому автономному округу рассказали, что с целью установления причины смерти малолетних братьев назначены судебно-медицинские экспертизы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Ранее 5-tv.ru писал, что мертвого младенца в мусорном баке нашли в центре Петербурга.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.58
0.15 79.78
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:50
«Как-то не очень»: в сети раскритиковали Подольскую за «неправильный» ракурс
6:39
Тарифы на газ и свет заморозят
6:30
Можно ли вернуть в семью «загулявшего» мужа — мнение психолога
6:19
Получить диплом станет дешевле? В России задумались о создании онлайн-университетов
6:10
Рита Дакота показала, как целоваться с парнем в самоизоляции
5:58
Доктор Комаровский рассказал, какой корнеплод может защитить от коронавируса

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок