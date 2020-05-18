«Надо больше улыбаться» — Эмин Агаларов высказался после решения о разводе
Певец решил, что не стоит переживать о том, что изменить не можешь.
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Фото, видео: Instagram @eminofficial
Не прошло и недели с тех пор, как певец и композитор Эмин Агаларов, знакомый публике как Emin, объявил о разводе с супругой Аленой Гавриловой. Несмотря на то, что его слова о расставании были весьма трогательными, видно, что он не особо переживает кризис в отношениях. Артист написал в Instagram утверждение, которое косвенно дает понять, что о своем решении расстаться он не жалеет.
«Ну как вообще у кого настроение сегодня? Утром понял две важные вещи: первое — надо больше улыбаться, второе — не надо переживать о том, на что невозможно повлиять или изменить. Как вы считаете?» — обратился Агаларов к подписчикам.
Поклонники восприняли эти слова как комментарий к разводу. Многие уговаривали его помириться с супругой, кто-то поддерживал, а кто и открыто осуждал распад звездной семьи.
«Это после развода?»
«Так и будет жениться и разводиться… Видимо, не привили семейные ценности…»
«В отражении очков, наверное, Алена. Надо помириться!» — призывали фанаты.
Музыкант Эмин Агаларов и его возлюбленная Алена Гаврилова прожили в браке чуть более двух лет. Свои отношения пара узаконила в июле 2018 года. В счастливом союзе у четы родилась дочь Афина. О решении развестись артист объявил в день рождения тещи, чем еще больше ранил Алену.
Ранее 5-tv.ru писал, что напророчила Эмину Агаларову сразу после развода таролог Саона.
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