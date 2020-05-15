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Таролог предсказала Эмину Агаларову путешествие с молодой любовницей сразу после развода

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Ниса Мурзанаева
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Экстрасенс утверждает, что общественность очень скоро услышит о юной пассии популярного певца.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Потомственная ведунья, таролог Саона прокомментировала развод певца Эмина Агаларова с любимой женой Аленой Гавриловой. Экстрасенс считает расставание супругов логичным, так как они, по ее мнению, уже давно не испытывают по отношению друг к другу никаких эмоций.

«Решение о разводе было правильным, так как в этих отношениях давно нет чувств. А если их нет, то не нужно мучить друг друга. А вот по судьбе ему выпадает эта новая избранница, о которой мы скоро услышим и узнаем», — сказала она.

Таролог Саона убеждена в том, что Эмин Агаларов очень ценит свою новую пассию и в скором времени отправится с ней в длительное путешествие.

«На данный момент у него есть любовь, чувства. Он хочет поменять все в своей жизни. Ему выпадает переезд с новой избранницей, которая гораздо моложе него. Поездка их совместная будет либо в Америку, либо в Лондон, в которых он хочет быть достаточно долго по времени. Хочет поменять все, как ему кажется, в нужное русло», — поделилась экстрасенс.

13 мая стало известно, что музыкант разводится со своей супругой. Об этом певец сообщил в своем Instagram. Жена исполнителя в ответ на это заявила, что ей «очень больно и тяжело».

Эмин Агаларов, известный публике под псевдонимом Emin, и его возлюбленная Алена Гаврилова прожили в браке чуть более двух лет. Свои отношения пара узаконила в июле 2018 года. В некогда счастливом союзе у четы родилась дочь Афина.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе.

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