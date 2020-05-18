Власти Сочи заявили о возможном открытии пляжей и санаториев с 1 июня

Все санатории в Сочи, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента курортов и туризма администрации города Светлану Батяйкину.

«С 1 июня при условии стабильной эпидемиологической обстановки будут открыты санатории. И, соответственно, сейчас в первую очередь делается акцент на подготовке тех пляжей санаторных организаций, имеющих медицинскую лицензию, которые возобновят свою деятельность с 1 июня», — заявила Батяйкина.

Однако прежде чем возобновить работу все санатории, которых в городе 65, обязаны получить заключение Роспотребнадзора.

Для туристов также будут открыты пляжи. Всего их в городе 190: 82 муниципальные пляжные территории и 108 пляжей, принадлежащих объектам санитарно-курортного комплекса.

Единственное условие – лежаки для отдыхающих должны будут расставлены с учетом социальной дистанции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам разрешат поехать на курорт при одном условии.

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