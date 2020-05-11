Пакуйте чемоданы! Россиянам разрешат поехать на курорт при одном условии

Туристический сезон-2020 в России состоится, если сегодня все граждане будут четко следовать рекомендациям правительства и соблюдать режим ограничений, введенный на фоне COVID-19. Об этом в эфире программы на «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По мнению государственного деятеля, отдых летом 2020 года не мечта, а реальность: как только руководство страны увидит тенденцию к снижению уровня заболеваемости коронавирусом, сразу же начнет снимать ограничения.

«Так что будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть», — сказал Чернышенко.

При этом, вице-премьер выразил надежду, что даже если границы откроют, соотечественники предпочтут российские курорты заграничным пляжам. Например, возьмут путевку в Краснодарский край, Крым или полетят на Северный Кавказ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений из-за пандемии коронавируса.

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