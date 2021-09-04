Сексуальная совместимость: с кем нужно строить отношения разным знакам зодиака

Некоторые пары обречены на распад. Причем это объясняется не только нежеланием партнеров идти на уступки, но их врожденной несовместимостью. Получится ли у влюбленных построить счастливые отношения, можно узнать по знаку зодиака. Астрологи рассказали об интимной совместимости разных типов людей и объяснили, почему они притягивают друг друга.

Овен

Овны находятся под влиянием планеты Марс, которая дарит им эмоциональность, чувственность желание всегда побеждать. Им идеально подходят Козероги, которые помогут усмирить пыл «огненных» знаков зодиака, а также Девы — их неприступность только подогревает интерес Овнов и заставляет их влюбиться по уши.

Тельцы

Тельцы нуждаются в постоянном половом контакте с партнером, однако истинные чувства у них могут возникнуть только тогда, когда они почувствуют духовную близость с возлюбленным, это подогреет их сексуальный интерес. Астролог убежден, что идеальная партия для Тельцов — Раки, которые смогут удовлетворить все потребности своей второй половинки.

Близнецы

Энергичные и непредсказуемые Близнецы очень любят эксперименты, это касается также и половой жизни. Понять их страстную натуру сможет только Стрелец, который подсознательно чувствует своего партнера и знает, как ему сделать приятно.

Раки

Для гармонии в сексуальных отношениях Ракам необходимо иметь максимально доверительные, откровенные и на духовном уровне близкие отношения с партнером. Астрологически максимальная совместимость у Раков с представителями водной стихии — Скорпионами и Рыбами. Представители данных знаков зодиака на подсознательном уровне хорошо чувствуют друг друга и могут добиться гармонии.

Лев

Царственные Львы, как правило, ищу партнеров со схожими интересами. Их жизнь определяет три фактора: радость, творчество и душевные разговоры. Если они найдут человека, который будет с ними на одной волне, то такой союз ничего не сможет разрушить. Лучший интимный партнер для Львов — чувственные и романтичные Весы. Также интересный сексуальный опыт Львам подарят Стрельцы и Скорпионы.

Дева

Здравомыслящие и холодные Девы ищут партнера, который сможет в них разжечь огонь страсти и заставит посмотреть на вещи по-новому. Это хорошо получается у Весов и Львов, которые, благодаря своей харизматичной натуре, могут моментально покорить Дев и пленить их своими поцелуями.

Весы

Весы нуждаются в человеке, который может вместе с ними оторваться от реального мира и немного помечтать. Им нравятся те, кто слегка оторван от действительности и погружен в поэтические мысли. Таким ожиданиям полностью соответствуют Водолеи. Впрочем, хороший союз у Весов получается и с Овнами, которые их подстрекают на разные эксперименты.

Скорпион

Скорпион считается самым сексуальным знаком в астрологии. Из-за этого такие люди совместимы со многими партнерами. Однако лучше всего они способны раскрыть свой чувственный потенциал со Стрельцами и Львами, а также с Раками и Овнами.

Стрелец

Стрельцы ценят в партнерах, прежде всего, их интеллект. Для них главное — находиться на одной духовной волне с возлюбленным. Только в этом случае у них проявятся чувства, и они задумаются о будущем отношений. Чаще всего покорить их сердце удается огненным Львам и Овнам, а вот самый интересный сексуальный опыт они смогут получить со Скорпионами и Водолеями.

Козерог

Вдумчивые и рациональные Козероги очень долго и тщательно выбирают партнера. Они хотят, чтобы человек понимал их психологическое состояние и разделял эмоции. Хорошо понимают представителей этого знака Тельцы. Они подстраиваются под возлюбленного и делают его счастливым. А вот эмоциональная интимная связь чаще всего у козерогов складывается с Раками и Рыбами.

Водолей

Для Водолеев важно осознавать, что при общении они словно разгадывают тайну и раскрывают все грани личности, что в конечном итоге приводит к сильнейшему сексуальному притяжению. Больше всего представителей этого знака привлекают эмоциональные и противоречивые Овны, а также неоднозначные Весы и Близнецы.

Рыбы

По натуре романтичные и творческие Рыбы мечтают найти партнера, который будет на них не похож. Их привлекают властные Скорпионы, которые возвращают Рыб в реальный мир и заставляют действовать по своим стандартам. Также крепкий союз у представителей этого знака складывается с Водолеями.

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