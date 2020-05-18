Новый газопровод соединит газотранспортную инфраструктуру Запада и Востока России, а также станет новым экспортным каналом в Китай мощностью до 50 миллиардов кубических метров.

«Газпром» приступил к разработке проекта «Сила Сибири — 2»

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

«Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу «Сила Сибири — 2», который соединит газотранспортную инфраструктуру Запада и Востока России, будет способствовать газификация в Восточной Сибири. Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер, пишет «Экономика сегодня».

«Также „Сила Сибири — 2“ может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 миллиардов кубических метров. При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию», — добавил он.

В 2015 году «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному маршруту» (газопроводу «Сила Сибири — 2»). «Восточный маршрут» — «Сила Сибири» — пролегает через Алтай. По нему в декабре 2019 года начались первые трубопроводные поставки российского газа в КНР.

В конце марта президент России Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером согласился дать старт началу проектно-изыскательских работ по газопроводу «Сила Сибири — 2».

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