Путин даст старт началу проектирования газопровода «Сила Сибири-2»
О перспективах проекта говорилось на встрече президента с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru
Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером согласился дать старт началу проектно-изыскательских работ по газопроводу «Сила Сибири-2», который должен соединить газовые месторождения Западной Сибири через Монголию с Западным Китаем. Миллер доложил главе государства, что уже проведен предварительный анализ, подтвердивший экономическую целесообразность проекта.
«Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода „Сила Сибири-2“», — сказал глава «Газпрома».
«Хорошо, конечно. Договорились», — согласился Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о запуске в конце 2019 года газопровода «Сила Сибири», по которому голубое топливо пошло из России в Китай, и реакции Запада на это событие.
Читайте также
34%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?