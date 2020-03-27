Путин даст старт началу проектирования газопровода «Сила Сибири-2»

Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером согласился дать старт началу проектно-изыскательских работ по газопроводу «Сила Сибири-2», который должен соединить газовые месторождения Западной Сибири через Монголию с Западным Китаем. Миллер доложил главе государства, что уже проведен предварительный анализ, подтвердивший экономическую целесообразность проекта.

«Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода „Сила Сибири-2“», — сказал глава «Газпрома».

«Хорошо, конечно. Договорились», — согласился Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о запуске в конце 2019 года газопровода «Сила Сибири», по которому голубое топливо пошло из России в Китай, и реакции Запада на это событие.