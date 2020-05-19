Российские медики могут стать «беззащитными» из-за перчаточного режима

Перчаточный режим, введенный в России с 12 мая, может усугубить проблему поставок в медучреждения и на особо опасные и пищевые производства средств индивидуальной защиты. Так, без средств индивидуальной защиты (СИЗ) вскоре могут остаться врачи, химики и другие профильные специалисты, вынужденные работать в пандемию COVID-19.

Письмо с таким содержанием Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков защитных средств (АСИЗ) направила вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой, передают «Известия».

Авторы обращения, в числе прочего, настаивают, что закупки материалов для пошива латексных и нитриловых перчаток были сделаны заранее и без «запаса» на случай непредвиденной пандемии. Новый контракт с поставщиками можно будет заключить только через год. А это значит, что многие специалисты сегодня могут стать просто беззащитными.

«Если увеличить производство масок можно достаточно быстро и просто, то перчаток — нет. Россия выпускает ограниченное их количество. <…> Перчатки очень важны для медиков, сотрудников пищепрома и химической промышленности, потому что они воздухонепроницаемые и при этом защищают от агрессивных средств, химикатов и бактерий. <…> Нельзя заразиться через прикосновение, поэтому веского основания для введения перчаточного режима я не вижу», — пояснил свою позицию в беседе со СМИ президент АСИЗ Владимир Котов.

Предрассудки или реальность?

Ввиду сильной обеспокоенности представителя ассоциации за здоровье граждан, «Известия» спросили экспертного мнения по этому вопросу у члена комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмилы Стебенковой.

«У нас эпидемия, при этом мы выпускаем дополнительно 200 тысяч людей на работу. Конечно, метро и общественные пространства дезинфицируются, но невозможно делать это ежеминутно, а маски и перчатки защищают людей. <…> Кроме того, перчатки можно выкинуть или постирать, а без них есть опасность плохо помыть руки и заразиться», — решительно заявила Стебенкова, намекая, что перчаточный режим не блажь, а суровая необходимость.

Известно, что сама Татьяна Голикова пока никак не отреагировала на заявление сотрудников АСИЗ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут начать выплачивать пособия для покупки масок и перчаток.

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