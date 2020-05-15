Соответствующее обращение направила в правительство председатель НРК Ирина Волынец.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ph.Alessandro Fucarini; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила ввести в России пособие для покупки масок и перчаток. Соответствующее обращение общественница уже направила в правительство РФ, сообщает RT.

Глава НРК отметила, что в отдельных регионах страны из-за коронавируса введен так называемый масочно-перчаточный режим. Нарушение данной ограничительной меры грозит россиянам штрафом. Ирина Волынец указала, что далеко не у всех граждан есть финансовая возможность приобретать средства индивидуальной защиты.

«В связи с этим прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день», — говорится в документе.

Председатель НРК считает, что выплаты должны осуществляться ежемесячно до окончания пандемии COVID-19. Ирина Волынец добавила, что в некоторых случаях дотацию можно заменить бесплатной выдачей масок и перчаток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рекордное число пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Подмосковье.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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