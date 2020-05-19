Мэр сахалинского города Оха попался с запрещенными к охоте утками

Мэр города Оха Сахалинской области Сергей Гусев попался не только на нарушении режима самоизоляции, но и на охоте на уток, которых в этот период отстреливать запрещено. На видео, распространившемся в соцсетях, запечатлен разговор градоначальника с остановившими его для проверки инспекторами. Судя по записи с разрешениями на охоту и оружие у Гусева и его спутника все в порядке, а вот в большом мешке и пластиковом баке обнаружилось большое количество убитых самок уток.

Как пишет интернет-портал SAKHALIN.INFO, мэр Охи пытался убедить инспектора не составлять протокол о нарушении правил весенней охоты, но при этом заявил о готовности заплатить штраф. Позже в интервью 5-tv.ru Гусев рассказал, что ничего не нарушал, и уток не стрелял, а просто заехал забрать с охоты знакомого. После вопроса, был ли составлен протокол, связь прервалась.

«Инспекторы составили протокол, за нарушение предусмотрен штраф. Самок я не стрелял, я забирал человека, это возможно, были его утки. Все требования охоты я выполнил. Перестрел произошел в результате добора подранков», — отметил мэр.

Также Сергей Гусев отметил, что события, запечатлены на видео, произошли еще 17 мая в районе залива Байкал, в общедоступных охотничьих угодьях.

«Я намерен оплатить штраф. Осталось выяснить, как и почему видео официальной проверки попало в неограниченный доступ. На записи видно, что я вел себя уверенно и не пытался препятствовать работе инспекторов. Действия инспекторов с учетом утечки материалов очень похожи на попытку скомпрометировать меня», — рассказал мэр города Оха, добавив, что режим самоизоляции во время охоты он не нарушал.

Весенняя охота в Охинском районе разрешена в этом году с 15 по 24 мая, но только на гусей (с ограничением две особи в день на одного охотника), а также селезней и самцов вальдшнепа (с ограничением пять особей в день на охотника).

К слову, три года назад Сергей Гусев уже попадался на нарушении правил охоты. Тогда вместе с четырьмя спутниками он вышел на промысел до официального начала сезона, за что был лишен права охоты на год.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания в Подмосковье постпреда Свердловской области в Москве Александра Овчарова по подозрению в незаконном убийстве косули в одном из охотничьих хозяйств.