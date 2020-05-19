Супермодель прививает малышке любовь к корням.

Ирина Шейк отправила дочь в русскую школу

Фото: Instagram @irinashayk

Трехлетняя дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера Лея живет с мамой в Нью-Йорке и ходит в русскую школу. Об этом пишет портал Starhit.ru. Как известно, 34-летняя супермодель родилась в Челябинской области и гордиться своим воспитанием. Ее малышка ни разу не бывала на родине матери. Однако та старается прививать девочке любовь к корням.

Из-за режима самоизоляции Лея учится дистанционно. У нее три урока в день по 30 минут в режиме онлайн. 

Шейк объяснила дочери, почему в этот период нужно оставаться дома. Девочка, к слову, легко приняла перемены и даже с энтузиазмом отнеслась к требованию носить медицинскую маску. В свои годы она понимает, что на улице можно заразиться опасным вирусом. Как и мама, Лея носит обычные маски, которые не относятся к каким-либо брендам. Но уже проявляет интерес к моде и сама подбирает себе платья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк показала чувственное фото с бывшей девушкой Кристен Стюарт.

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