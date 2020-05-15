«Люблю тебя, Стелла»: Ирина Шейк показала чувственное фото с бывшей девушкой Кристен Стюарт
Подруга российской звезды раньше встречалась со звездой «Сумерек».
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Фото, видео: Instagram @irinashayk
Ирина Шейк опубликовала в Instagram невероятно чувственный снимок, на котором она позирует вместе с топ-моделью Стеллой Максвелл. Подруга российской манекенщицы отмечает сегодня юбилей — девушке исполнилось 30 лет. Шейк решила публично поздравить приятельницу.
«С днем рождения, сестренка! Люблю тебя, Стелла» — подписала пост знаменитость.
Поклонники Ирины Шейк стали гадать, что стоит за столь чувственной фотографией. Модели просто дружат или их связывает нечто большее? Большинство подписчиков, правда, решили просто осыпать обеих девушек комплиментами, не вдаваясь особо в детали их взаимоотношений.
«Горячие!
«Это просто прекрасно»;
«Две королевы!» — написали фолловеры.
Стелла Максвелл, стоит отметить, длительное время встречалась со звездой «Сумерек» Кристен Стюарт. А после этого много времени проводила с Ириной Шейк. В том числе, Максвелл поддерживала российскую модель в период ее расставания с Брэдли Купером.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк показала, как выглядит в домашней обстановке.
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