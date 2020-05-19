Аргентинские психологи объяснили, какие правила поведения могут спасти потенциальную жертву домашнего насилия.

Что делать, если вы живете в самоизоляции с агрессором? — Советы психологов

Фото: www.globallookpress.com /Frank May

Жизнь женщин, подвергающихся жестокому обращению со стороны сожителей, усложнилась с введением мер по самоизоляции в пандемию коронавируса. О том, что делать, оставшись в одном доме с агрессором, РИА Новости рассказали психологи.

Ситуация была проанализирована на примере Аргентины, где за 56 дней карантина было совершено 49 убийство женщин и девочек, что стало максимальным показателем за последнее десятилетие. Меры по самоизоляции населения в этой стране продлены до 24 мая.

Самым главным шагом для потенциальной жертвы домашнего насилия должно стать осознание того, что в случае опасности нужно обращаться за помощью. Психологи советуют подготовить план на случай экстренной ситуации. Они советуют придумать кодовое слово-сигнал и сообщить его подругам, чтобы в случае его произнесения они звонили на горячую линию. Также следует попросить соседей вызывать полицию, если они услышат крики или звуки борьбы.

«Если у нее (женщины — Прим. ред.) есть дети, она должна попытаться сделать то же самое, попросить, чтобы ее дети были под защитой», —говорит клинический и судебный психолог Сониа Вакарро.

Кроме того, женщине следует записать и выучить наизусть номера телефонов тех, к кому она может обратиться за помощью. В доме должен быть подготовлен набор вещей и документов на случай, если придется бежать. Дети должны быть предупреждены, что по первому сигналу матери соберутся и покинут жилище вместе с ней.

«Сейчас появились новые возможности с новыми технологиями, даже в условиях карантина», — отмечает аргентинский психолог Химена Коста.

Так, в Аргентине помимо номера горячей линии есть уже целый ряд мер, принятых для поддержки женщин, подвергающихся домашнему насилию. Создана служба экстренной помощи в мессенджере Watsapp, разработано специальное приложение. Также женщина может покидать жилище даже в условиях самоизоляции, чтобы подать заявление правоохранителям с жалобой на агрессора. В любой аптеке она может попросить красную маску, которая будет сигнализировать, что она нуждается в помощи властей.

Тем не менее, психологи убеждены, что страна нуждается в дополнительных мерах поддержки. К ним они относят создание убежищ на базе временно пустующих отелей, пособия для жертв домашнего насилия, а также создание службы психологической помощи для тех, кто работает на горячей линии с пострадавшими. За время карантина в Аргентине количество обращений на горячую линию возросло почти в два раза.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог назвала общие черты жертв домашнего насилия.

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