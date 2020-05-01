«Важно сопротивляться»: психолог назвала общие черты жертв домашнего насилия

В последнее время вопрос домашнего насилия стал предметом жестких споров и причиной конфликта многих известных личностей. Так, например, телеведущая Регина Тодоренко поплатилась репутацией, произнеся лишь единственную фразу: «А что ты сделала, чтобы муж тебя не бил?».

Расставить все точки над «i» решила ведущий преподаватель Московского института психоанализа, семейный психолог Наталья Панфилова. В беседе с 5-tv.ru специалист рассказала, кто более всего подвержен насилию со стороны супруга или сожителя, а также возможно ли предугадать, что ждет женщину в новых отношениях, зная общие характеристики портрета жертвы абьюзера (уничижителя — Прим.ред.).

В начала интервью психолог акцентировала внимание на том, что у всех людей, кто когда-либо сталкивался с насилием, безусловно есть общие черты. Так, по мнению специалиста, чаще всего от рукоприкладства страдают люди, которые уже с детства терпели какие-либо лишения, насмешки и обзывания со стороны сверстников или родителей.

«Очень частно бывает, когда эти люди вырастают и притягивают к себе таких людей, которые тоже хотят над ними издеваться. Причем это касается не только физического насилия, но и психологического, в том числе», — убеждена Наталья Панфилова.

Также психолог отметила, что причиной бесконечных неудач в отношениях может быть низкая самооценка, которая, оказывается, не всегда родом из детства. В любом возрасте человеку может вдруг показаться, что он ничтожен и совсем ничего не смыслит в жизни. Правда, чаще всего, по мнению Натальи, об этом задумываются женщины. Особенно те, у кого на воспитании один или более малолетних детей. Ведь девушке нужно успевать следить за малышами, работать, уделять внимание мужу, родственникам, друзьям, что порой бывает нереально совместить.

«Она может думать, что без мужа или без близкого человека, который вошел в ее жизнь, никаким образом не выживет вместе с детьми. Ей кажется, что она абсолютно не защищена. Поэтому этот человек, даже если он ее унижает, бьет — лучший вариант, чем остаться одной без какой-либо помощи», — объяснила Панфилова.

Именно так и зарождается мысль о том, что можно перетерпеть любые лишения, считает эксперт. Однако в этот момент необходимо здраво оценивать ситуацию и понимать, когда те или иные действия партнера переходят границы допустимого.

«У жертв есть особые маркеры поведения, которые для абьюзера являются спусковым механизмом. Как правило, это женщина показывает некую готовность, что с ней можно так поступать. Например, мужчина говорит: „Ты бестолковая и никому не нужна!“, а она промолчала. И это некий маркер, чтобы в следующий раз эту женщину схватить, дернуть за руку, ударить по лицу», — отметила собеседница 5-tv.ru.

Наталья пояснила: в случае, когда партнер пытается надавить на девушку или ударить ее, сразу же необходимо собирать вещи и бежать. Если идти некуда, то стоит попроситься на несколько часов хотя бы к подруге, чтобы мужчина испугался, поняв, что дама может и заявление в полицию написать.

«Здесь важно в общем понимать, что если жертва не сопротивляется, то, как правило, это плохо для нее заканчивается», — подытожила эксперт, призвав женщин не терпеть унижения, а срочно обращаться за помощью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после скандала и лишения титула «Женщины года» Регина Тодоренко решила заняться проблемами домашнего насилия.