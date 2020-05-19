Пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в Кировской области
Ребенок двое суток провел в лесу. Сейчас его осматривают врачи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ
Четырехлетнего мальчика, пропавшего в Кировской области, нашли живым. Ребенок двое суток провел в лесу. В настоящий момент его осматривают медики. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета РФ по региону.
Мальчик исчез вечером 17 мая в деревне Якино Лебяжского района. Ребенок гулял возле дома на улице и при загадочных обстоятельствах пропал. Его мать находилась в запое, и хватилась сына только утром 18 мая. Женщина неоднократно привлекалась за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.
По факту исчезновения ребенка организовали доследственную проверку. Была развернута поисковая операция, в которой задействовали стражей порядка и волонтеров.
Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранителями.
Ранее 5-tv.ru писал, что пропавших на Чукотке малолетних братьев нашли мертвыми рядом с домом.
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