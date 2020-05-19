Четырехлетнего мальчика, пропавшего в Кировской области, нашли живым. Ребенок двое суток провел в лесу. В настоящий момент его осматривают медики. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета РФ по региону.

СК РФ

Мальчик исчез вечером 17 мая в деревне Якино Лебяжского района. Ребенок гулял возле дома на улице и при загадочных обстоятельствах пропал. Его мать находилась в запое, и хватилась сына только утром 18 мая. Женщина неоднократно привлекалась за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

По факту исчезновения ребенка организовали доследственную проверку. Была развернута поисковая операция, в которой задействовали стражей порядка и волонтеров.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавших на Чукотке малолетних братьев нашли мертвыми рядом с домом.