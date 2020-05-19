Ирина Горбачева рассказала о новом проекте «Чики», в котором снялась вместе с популярным актером Антоном Лапенко и другими знаменитостями. Премьера восьмисерийного сериала состоится 4 июня на онлайн-платформе more.tv.

По словам актрисы, «Чики» стали для нее самым сложным испытанием в жизни. Однако она подчеркнула — более интересного съемочного процесса у нее до сих пор не было.

«Для меня это больше, чем просто сериал, здесь много всего сплелось — и дружба, и взаимоотношения, и личный рост. Все, что происходило с героинями в какой-то степени косвенно касалось всех нас», — цитирует звезду «Российская газета».

Сериал «Чики» повествует о судьбе четырех подружек, живущих в маленьком городке и работающих на трассе. В какой-то момент они решают покончить с грязным прошлым и открыть свое дело.

Возрастной рейтинг киноленты 18+. Сценаристом и режиссером сериала выступил Эдуард Оганесян. Проект создан специально для онлайн-сервиса и входит в линейку more originals. Над съемками совместно работали «НМГ Студия» и «Марс Медиа».

Ранее 5-tv.ru писал, что команду сериала «Чики» с Ириной Горбачевой в главной роли обстреляли в КБР.