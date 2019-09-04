Команду сериала «Чики» с Ириной Горбачевой в главной роли обстреляли в КБР

Съемочную площадку сериала «Чики» обстреляли из карабина «Сайга» в Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел в среду, 4 сентября, в городе Прохладный. Во время съемок в одном из дворов неизвестный открыл огонь из окна третьего этажа. К счастью, никто не пострадал, злоумышленника задержала полиция.

«Мы продолжаем снимать. Никто не ранен. У нас просто ребята несколько дней назад попали в ДТП. Это отдельная история. В перестрелке никто не пострадал. Человек обстрелял машины наши и был арестован сотрудниками полиции» , — сообщил радиостанции «Говорит Москва» режиссер картины Эдуард Оганесян.

Instagram @prohlad_no

Как стало известно 5-tv.ru, стрелок — местный житель — был в состоянии алкогольного опьянения. Он объяснил, что ни в кого попадать не хотел, а собирался просто прогнать. Дело в том, что мужчина, по его словам, человек верующий, и глядя на происходящее на улице, решил, что снимают какой-то клип «с современными шлюшками», вот и не выдержал.

Сериал «Чики», и правда, рассказывает об обитательницах притона, мечтающих вырваться оттуда и начать новую жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коллекторы обстреляли мужчину-должника с маленькой дочкой в Подмосковье.