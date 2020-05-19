«Не фитнес, а балет» — Гагарина провела тренировку в сексуальном комбинезоне
Тренер подколол, что она филонила неделю, но певица заверила строгого наставника, что занималась в его отсутствие.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Полина Гагарина вновь радует подписчиков своими тренировками. За время самоизоляции она развила необычайную активность по физическим нагрузкам на свое тело, и теперь охотно делится видео с поклонниками в Instagram.
В этот раз она показала видео, как занимается под чутким руководством своего личного тренера. В кадре она предстала в сексуально облегающем ее фигуру светлом спортивном комбинезоне.
«Дайчев приехал, а у нас тут не фитнес, а балет», — комментирует голос за кадром первый ролик. В нем певица, действительно, выполняет упражнения, больше напоминающие урок хореографии.
Зато во втором ролике артистка взяла в руки гирю, чтобы показать тренеру, что не теряла время даром и занималась в его отсутствие. Однако, он ей все равно не поверил.
«У тебя вообще неделю не было тренировок, ты что, не соскучилась? Где улыбка?» — обратился к певице инструктор.
«Я каждый день тренировалась!» — возразила звезда.
«Не верю», — заключил строгий наставник.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Полина Гагарина показала необычное спортивное упражнение для публики 18+.
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