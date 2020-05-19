В Петербурге из-за борьбы с коронавирусом могут изменить процедуру похорон

Администрация Петербурга дала пояснения относительно предписания Главного санитарного врача города, которое в силу введенных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом «исключает осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза».

Как заявили в Смольном, в настоящее время все организации по оказанию ритуальных услуг неукоснительно соблюдают санитарно-эпидемические нормы и требования.

Вместе с тем, по мнению губернатора Северной столицы Александра Беглова, необходимо уточнить ситуации, когда присутствие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно.

В настоящее время совместно с Роспотребнадзором такие варианты, при условии соблюдения необходимых противоэпидемических норм и правил, прорабатываются.

На кладбищах Петербурга услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, но запрета на участие в них самых близких родственников нет.

В городе на Неве за минувшие сутки выявлено 453 инфицированных коронавирусом, всего — 11 340. Выздоровели 2 272 человека, 95 скончались.

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