За сутки в России выявлено 9263 новых случаев инфицирования COVID-19
По данным Оперативного штаба, порядка 43,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ivan Terron, 5-tv.ru
В России зафиксировано 9 263 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 7,1 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.
За сутки скончалось 115 пациентов с COVID-19, полностью излечились — 5 921. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 83 регионе страны. Более 43% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.
Статистика по регионам:
- Москва — 3545
- Московская область — 898
- Санкт-Петербург — 453
- Нижегородская область — 260
- Свердловская область — 138
- Ростовская область — 131
- Калужская область — 114
- Брянская область — 112
- Ярославская область — 109
- Саратовская область — 109
- Иркутская область — 97
- Ульяновская область — 96
- Челябинская область — 96
- Республика Дагестан — 93
- Краснодарский край — 93
- Тульская область — 92
- Республика Башкортостан — 92
- Рязанская область — 91
- Республика Татарстан — 88
- Волгоградская область — 86
- Тамбовская область — 85
- Владимирская область — 83
- Ленинградская область — 81
- Курская область — 80
- Республика Северная Осетия — 77
- Чувашская Республика — 76
- Новосибирская область — 76
- Пензенская область — 73
- Архангельская область — 72
- Ставропольский край — 70
- Белгородская область — 69
- Красноярский край — 69
- Самарская область — 65
- Приморский край — 63
- Кабардино-Балкарская Республика — 62
- Липецкая область — 58
- Ямало-Ненецкий АО — 58
- Ханты-Мансийский АО — 56
- Омская область — 53
- Пермский край — 52
- Республика Тыва — 52
- Хабаровский край — 52
- Воронежская область — 51
- Смоленская область — 51
- Республика Марий Эл — 50
- Республика Ингушетия — 46
- Тюменская область — 46
- Забайкальский край — 45
- Республика Саха (Якутия) — 45
- Алтайский край — 44
- Республика Коми — 39
- Оренбургская область — 38
- Астраханская область — 34
- Республика Мордовия — 34
- Новгородская область — 33
- Орловская область — 32
- Калининградская область — 32
- Республика Адыгея — 31
- Псковская область — 27
- Республика Бурятия — 25
- Республика Хакасия — 25
- Вологодская область — 23
- Ивановская область — 22
- Чеченская Республика — 20
- Камчатский край — 20
- Тверская область — 19
- Мурманская область — 18
- Томская область — 16
- Костромская область — 13
- Республика Крым — 13
- Кировская область — 12
- Карачаево-Черкесская Республика — 11
- Удмуртская Республика — 11
- Курганская область — 11
- Амурская область — 9
- Республика Карелия — 8
- Магаданская область — 7
- Сахалинская область — 6
- Еврейская АО — 6
- Кемеровская область — 5
- Севастополь — 4
- Ненецкий АО — 3
- Республика Алтай — 3
Всего в России выявлено 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 837 летальных исхода, выздоровели 76 130 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Рост распространения по данным Роспотребнадзора остановлен.
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