Максим Галкин спел гимн самоизоляции в образе Бэтмена
В эпическом видео-шедевре снялась даже Примадонна.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Популярный юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram шуточное видео, в котором спел песню, посвященную самоизоляции. В ролике комик признался — он набрал лишний вес и мечтает поскорее вернуться к работе, чтобы перестать все время подходить к холодильнику.
«Тортик, пельмени, еще картофан, и вот подо мною треснул диван», — пропел знаменитость в композиции собственного сочинения.
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Кажется, набранные во время самоизоляции килограммы всерьез беспокоят телезвезду. Максим Галкин посвятил этому сразу несколько куплетов.
«Заняться спортом каждый день я обещаю, а утром снова все посылаю. Потом я в джинсы, как обычно, не влезаю. Но есть ответы, они просты — ушили вещи все мои коты», — пропел артист.
Максим Галкин также выразил сожаление по поводу того, что отныне люди должны соблюдать социальную дистанцию. В музыкальном видео эту несправедливость юморист обыграл вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. Примадонна поднялась на балкон и в отчаянии протянула к любимому мужчине руки в черных медицинских перчатках.
Супруг Аллы Борисовны в своем ролике намекнул и на одну из версий об источнике распространения COVID-19 — летучих мышей. В конце своего эпического видеосюжета Максим Галкин предстал в образе Бэтмена.
Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин показал «святая святых» в замке Пугачевой.
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