Максим Галкин спел гимн самоизоляции в образе Бэтмена

Популярный юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram шуточное видео, в котором спел песню, посвященную самоизоляции. В ролике комик признался — он набрал лишний вес и мечтает поскорее вернуться к работе, чтобы перестать все время подходить к холодильнику.

«Тортик, пельмени, еще картофан, и вот подо мною треснул диван», — пропел знаменитость в композиции собственного сочинения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 19 Май 2020 в 7:58 PDT

Кажется, набранные во время самоизоляции килограммы всерьез беспокоят телезвезду. Максим Галкин посвятил этому сразу несколько куплетов.

«Заняться спортом каждый день я обещаю, а утром снова все посылаю. Потом я в джинсы, как обычно, не влезаю. Но есть ответы, они просты — ушили вещи все мои коты», — пропел артист.

Максим Галкин также выразил сожаление по поводу того, что отныне люди должны соблюдать социальную дистанцию. В музыкальном видео эту несправедливость юморист обыграл вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. Примадонна поднялась на балкон и в отчаянии протянула к любимому мужчине руки в черных медицинских перчатках.

Супруг Аллы Борисовны в своем ролике намекнул и на одну из версий об источнике распространения COVID-19 — летучих мышей. В конце своего эпического видеосюжета Максим Галкин предстал в образе Бэтмена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин показал «святая святых» в замке Пугачевой.