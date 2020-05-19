«Какой тут аромат!» — Галкин показал «святая святых» в замке Пугачевой
Шоумен и Примадонна открыли в себе новые таланты во время самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
В самоизоляции Максим Галкин и Алла Пугачева увлеклись садоводством, пишет ФАН. В подтверждение шоумен показал, как вместе с супругой выращивает фрукты и овощи. Примадонна придумала сделать теплицу, благодаря которой домочадцы уже сегодня могут лакомиться продуктами собственного производства. Комик оказался внутри сооружения и показал поклонникам, что растет на их грядках.
«Я нахожусь в святая святых. Здесь у нас подрастают помидоры, лук, сладкий перец, морковка, шпинат. Посмотрите, какая уже редиска — роскошная! Вот сколько редиски я нарвал, пойдем готовить», — провел экскурсию Галкин.
Вместе с огородом артист заснял на видео для пользователей Instagram сад на территории их с Пугачевой замка в подмосковной деревне Грязь. Он запечатлел несколько яблонь в период цветения. Некоторые из них юморист посадил сам.
Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин сравнил замок Пугачевой с кабаком. Комик выложил видео с безумными плясками детей Лизы и Гарри.
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