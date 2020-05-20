Асмус надела сланцы на колготки и продемонстрировала «лакшери лук»
Эксцентричный образ актрисы вызвал у подписчиков в Instagram бурю эмоций. Фанаты тут же придумали массу шуток.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Известная российская актриса Кристина Асмус продемонстрировала на новом фото в Instagram крайне необычный образ. Звезда, славившаяся отличным чувством стиля, решила нарушить все принятые каноны моды. Знаменитость позировала на снимке в коричневом свитере с абстрактным принтом, джинсовой юбке, теплых колготках и шлепках.
В подписи к посту Асмус дала понять фолловерам, что сама в очередной раз поиронизировала над собой и современными трендами.
«Супер вип платинум голд лакшери премиум фэшн эксклюзив дизайнерс лук», — написала светская львица.
Фанаты не смогли сдержаться от шуток, глядя на эксцентричный образ артистки и начали упражняться в остроумии. Впрочем, несмотря на юмор, все согласились с тем, что Асмус в любой одежде выглядит потрясающе и красоту ничем испортить невозможно.
«Еще Гарик в носках и босоножках, и полный пейзаж!»
«Кристина, полегче!»
«Шлепки в чулки или носки — это по-нашему!»
«И даже он вас не портит!»
«Красивые ноги ничем не испортишь», — заключили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус раскрыла десять фактов о себе.
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