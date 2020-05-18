«Фанатела от Леонтьева»: Кристина Асмус раскрыла десять фактов о себе

Актриса рассказала, какие забавные и даже странные привычки у нее есть.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Есть звезды, которые тщательно скрывают свои привычки и не любят признавать, что на самом деле они такие же люди, как и обыватели. А значит, возможно, им свойственны милые странности. Кристина Асмус — исключение. Девушка смело делится информацией о себе, здраво полагая, что лучше рассказать самой, чем ждать пока найдутся сплетники. В этот раз актриса раскрыла десять фактов о себе в Instagram и поинтересовалась у поклонников, если ли совпадения.

«А вот и ваша самая любимая и долгожданная рубрика! Новые десять фактов обо мне. У вас совпадает что-то со мной?» — обратилась к поклонникам актриса.

Instagram @asmuskristina

Она призналась, что на дух не переносит обращения вроде «зая», «солнце» или «мась». Также Асмус предпочитает слушать студийные записи песен, а не концертные версии. Не может не поздороваться в переписке с собеседником, даже если в первом ответе забыла. Никогда не сморкается во влажные салфетки, за столом во время тоста всегда держит бокал поднятым. Асмус не разбирается в знаках зодиака по датам рождения. Актриса не любит складывать одежду, а предпочитает развешивать. В детстве она была фанаткой Валерия Леонтьева. Не любит загадки на тему того, какого цвета вещь. Когда ест чипсы, выбирает мелкие, а совсем крошки оставляет на закуску.

Поклонники в комментариях принялись подсчитывать, сколько же у них общего с их любимицей. Некоторые признавали, что оказались полной противоположностью актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Асмус в шортах у холодильника сразила фанатов.

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