Как отказавшаяся от госпитализации Татьяна Васильева поборола коронавирус?

Советская и российская актриса Татьяна Васильева, у которой ранее подтвердился COVID-19. рассказала, как победила болезнь. В интервью KP.RU звезда призналась, что сейчас хорошо себя чувствует, а все неприятные симптомы остались в прошлом.

«Чувствую себя хорошо. Я особенно плохо себя и не чувствовала, как выяснилось. Мы с этим коронавирусом сошлись в какой-то момент и стали работать сообща», — поделилась знаменитость.

Васильева отметила, что ей тяжело себя чем-то занять в условиях самоизоляции. Все домашние дела она уже давно сделала и мечтает скорее вернуться к любимой работе.

«Несладко актерам, я тяжело это переживаю. И страшусь. Я не понимаю, что нас ждет впереди. Все, что я могла, я сделала в первые два-три дня. <…> За это время можно было бы сделать спектакль какой-то, срепетировать его. Но нет возможности даже репетировать, потому что никто нас никуда не пустит. Все двери закрыты. Единственное, чем я утешаюсь — что театр это навсегда. Это то, ради чего это все придумано, основа искусства», — поделилась артистка.

Она призналась, что с нетерпением ждет тех времен, когда можно будет отправиться в путешествие и, как прежде, наслаждаться жизнью.

1 мая стало известно, что 73-летняя Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем. Медики диагностировали у актрисы двустороннюю пневмонию. Впоследствии тест на коронавирус показал положительный результат. Однако от госпитализации звезда отказалась и вернулась домой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии, побывав в медучреждении.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112