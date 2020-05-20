Шарапова шокировала фанатов, назвав самый безумный подарок в жизни
В сторис в Instagram знаменитая теннисистка устроила викторину «вопрос-ответ», в рамках которой многое рассказала о себе.
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Фото, видео: Instagram @mariasharapova
Известная российская теннисистка Мария Шарапова устроила в Instagram викторину «вопрос-ответ», в рамках которой рассказала поклонникам интересующие их подробности своей жизни. Один из пользователей поинтересовался у спортсменки, какой самый «безумный» подарок она получала за свою жизнь.
Ответ Шараповой сильно удивил ее фанатов. Оказалось, что таким «незабываемым» презентом стал туалет, правда очень качественно сделанный.
«Самый сумасшедший подарок, который мне дарили? Однажды мне подарили туалет. Это был один из тех шикарных японских туалетов», — рассказала звезда мирового спорта.
Мария Шарапова — заслуженный мастер спорта России, в прошлом обладатель звания первой ракетки мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004–2014 годах. 26 февраля 2020 года теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марию Шарапову раскритиковали за выбор костюма для тренировки.
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